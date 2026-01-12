Brünn: Aktionswochenende digitale Sicherheit

Digitale Sicherheit und der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet stehen im Mittelpunkt eines Aktionswochenendes vom 23. bis 25. Januar in Brünn. Der Verein Lebendiges Dorfleben Brünn lädt am Freitag, dem 23. Januar, von 18 bis 21 Uhr zu einem Informationsabend für Erwachsene in den Gemeinderaum, Hildburghäuser Straße 18, ein. Hier klärt die Polizeiinspektion Hildburghausen zu Gefahren für Kinder und Jugendliche im digitalen Raum auf und gibt wichtige Hinweise zum Schutz vor digitaler Gewalt und Missbrauch. Es entstehen keine Kosten; für Getränke ist gesorgt.