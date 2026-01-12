Brünn: Aktionswochenende digitale Sicherheit

 
  Aktionswochenende digitale Sicherheit

Um den Schutz von Kindern und Jugendlichen in den Sozialen Medien geht es bei einem Aktionswochenende, zu dem der Verein Lebendiges Dorfleben Brünn einlädt.

Ein Junge sitzt auf dem Fensterbrett und schaut auf sein Handy. Foto: dpa

Digitale Sicherheit und der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet stehen im Mittelpunkt eines Aktionswochenendes vom 23. bis 25. Januar in Brünn. Der Verein Lebendiges Dorfleben Brünn lädt am Freitag, dem 23. Januar, von 18 bis 21 Uhr zu einem Informationsabend für Erwachsene in den Gemeinderaum, Hildburghäuser Straße 18, ein. Hier klärt die Polizeiinspektion Hildburghausen zu Gefahren für Kinder und Jugendliche im digitalen Raum auf und gibt wichtige Hinweise zum Schutz vor digitaler Gewalt und Missbrauch. Es entstehen keine Kosten; für Getränke ist gesorgt.

Der Samstag beginnt mit einem kreativen Workshop für löwenstarke Kids mit Marco Turko, welcher binnen weniger Tage ausgebucht war. Es gibt aber noch einige freie Plätze im anschließendem Workshop „Film ab!“ für alle 12- bis 18-Jährigen. Dieser findet am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, von 11 bis 15 Uhr in Kooperation mit der Landesmedienanstalt Thüringen ebenfalls im Raum der Gemeinde statt. Hier werden mit Trickboxen eigene Filme zu Social Media, Datensicherheit & Co. gestaltet und abschließend der Öffentlichkeit präsentiert. Für Verpflegung ist gesorgt. Anmeldungen und weitere Infos unter 01575/2642282 oder dorfleben.bruenn@gmail.com.