Brünn: Aktionswochenende digitale Sicherheit

Der Samstag beginnt mit einem kreativen Workshop für löwenstarke Kids mit Marco Turko, welcher binnen weniger Tage ausgebucht war. Es gibt aber noch einige freie Plätze im anschließendem Workshop „Film ab!“ für alle 12- bis 18-Jährigen. Dieser findet am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, von 11 bis 15 Uhr in Kooperation mit der Landesmedienanstalt Thüringen ebenfalls im Raum der Gemeinde statt. Hier werden mit Trickboxen eigene Filme zu Social Media, Datensicherheit & Co. gestaltet und abschließend der Öffentlichkeit präsentiert. Für Verpflegung ist gesorgt. Anmeldungen und weitere Infos unter 01575/2642282 oder dorfleben.bruenn@gmail.com.