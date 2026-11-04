Mario würdigte den Weg seines Bruders: "Dass er Talent hat und alles mitbringt, um es nach oben zu schaffen, konnte jeder früh sehen. Dass er es am Ende dann auch geschafft hat und jetzt mit Paderborn als gestandener Spieler wieder in der Bundesliga spielt, ist umso schöner." Er sei "stolz, denn er ist nicht den einfachen Weg gegangen. Er definiert sich eher über seine Spielstärke. Da dann in der 3. und 2. Liga zu bestehen, wo bei vielen Teams eher die Physis im Vordergrund steht, das ist schon top."