Frankfurt/Paderborn - Vor dem emotionalen Duell der Götze-Brüder in der Fußball-Bundesliga hat Mario bedauert, dass Felix lange Zeit als Weltmeister-Bruder wahrgenommen wurde. "Es war für meine Eltern und meine Brüder nicht einfach, weil sie überall mit etwas assoziiert wurden, für das sie nichts konnten", sagte der Weltmeister von 2014 und damalige Siegtorschütze Mario der "Sport Bild". Gerade am Anfang sei es nicht leicht gewesen, aber die Zeit helfe. "Es ist jetzt zwölf Jahre her. Er hat es physisch und mental geschafft, seinen Weg zu gehen. Und das ist gut."