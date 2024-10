Brückentag: Am Freitag fahren keine Schulbusse

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gibt es nach dem Reformationstag erstmalig flächendeckend am 1. November einen schulfreien Tag. Alle Schulen konnten sich auf diesen gemeinsamen freien Tag einigen. Daher verkehren an diesem Tag die Buslinien der MBB Meininger Busbetriebs GmbH nach dem Ferienfahrplan. Es ist bei der Fahrtenplanung zu beachten, dass Fahrten, die mit „S“ gekennzeichnet sind, am 1. November nicht durchgeführt werden. Darauf verweist MBB-Geschäftsführer Mirko Peter. Die Fahrpläne sind in den elektronischen Auskunftsmedien hinterlegt und können abgefragt werden. Informationen zum aktuellen Fahrplan gibt es auch auf der Homepage der MBB.