Brückenschäden: Vollsperrung der A14 wegen Brückenabriss bei Grimma

Grimma (dpa/sn) - Wegen des Abbruchs einer Brücke über die A14 erwartet Autofahrerinnen und Autofahrer eine mehrtägige Sperrung der Autobahn bei Grimma. Die Sperrung dauere vom 31. Juli ab 20.00 Uhr bis zum 3. August um 5.00 Uhr, teilte die Autobahn GmbH mit. Während dieser Zeit werde der Verkehr ab den Anschlussstellen Mutzschen und Grimma umgeleitet. Zur Vorbereitung der Abrissarbeiten werden ab Montag außerdem schon die Standstreifen gesperrt.