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Brückenschäden Vollsperrung der A14 wegen Brückenabriss bei Grimma

Kritischer Zustand einer Brücke über die A14: Für den Abriss des Bauwerks muss die Autobahn voll gesperrt werden. Wie lange der Verkehr umgeleitet wird und wann eine neue Brücke kommt.

Brückenschäden: Vollsperrung der A14 wegen Brückenabriss bei Grimma
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Eine Brücke über die A14 muss abgerissen werden. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Grimma (dpa/sn) - Wegen des Abbruchs einer Brücke über die A14 erwartet Autofahrerinnen und Autofahrer eine mehrtägige Sperrung der Autobahn bei Grimma. Die Sperrung dauere vom 31. Juli ab 20.00 Uhr bis zum 3. August um 5.00 Uhr, teilte die Autobahn GmbH mit. Während dieser Zeit werde der Verkehr ab den Anschlussstellen Mutzschen und Grimma umgeleitet. Zur Vorbereitung der Abrissarbeiten werden ab Montag außerdem schon die Standstreifen gesperrt.

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Das sogenannte Überführungsbauwerk "21Ü2" darf schon seit vorigem Oktober nicht mehr befahren werden. Zuvor hatte eine Sonderprüfung einen kritischen Zustand der Brücke über die A14 ergeben. Es hatten sich Risse gebildet beziehungsweise vergrößert. Der Rückbau kostet nach Behördenangaben rund 700.000 Euro. 2028 soll ein neues Überführungsbauwerk errichtet werden. Zu den Kosten für den Neubau machte die Autobahn GmbH keine Angaben.