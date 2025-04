Brückensanierung Friedberg: Jetzt startet die zweite Runde

Seit Donnerstag laufen auf der Landstraße 3247 am Suhler Friedberg die Sanierungsarbeiten an der Straßenbrücke wieder an. Da eine Fahrspur als Stellplatz für Baufahrzeuge und Technik benötigt wird, reduzieren sich die gewohnten vier Fahrspuren auf zwei – jeweils eine pro Fahrtrichtung. Dazu wurden aus Richtung Suhl und aus Richtung Schleusingen kommend in dieser Woche gelbe Behelfsmarkierungen aufgebracht, Schilder und Warnbaken aufgestellt und wie im vergangenen Jahr eine mobile Mittelleitplanke aufgebaut. Letztere soll ein Überfahren der Mittellinie verhindern, wobei es im vergangenen Jahr zwei schwere Verkehrsunfälle gab, bei denen ein Motorradfahrer ums Leben kam.