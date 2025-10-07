Bei herrlichstem Sonnenschein fand am Tag der Deutschen Einheit an der Schwarzen Brücke in Gräfinau-Angstedt das diesjährige Brückenfest statt. Das tolle Wetter trug sicher seinen Teil mit dazu bei, dass sich nicht nur Anwohner der ehemaligen Wolfsberg-Gemeinde unter der Gästeschar befanden. Auch aus den benachbarten Ortschaften und sogar aus Erfurt konnten Teilnehmer an diesem inzwischen schon zur Tradition gewordenen Fest begrüßt werden. Die Veranstalter schätzen ein, dass die Besucherzahl nur knapp die Marke von 300 Gästen unterschritt.