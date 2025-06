Der Unfall ereignete sich unweit der Millionenstadt Pune in einem Gebiet, das besonders am Wochenende viele Ausflügler anzieht. Nach Berichten des indischen Senders NDTV hielten sich zum Zeitpunkt des Unglücks zahlreiche Menschen auf der Eisenbrücke auf. Wie die Zeitung "India Today" berichtete, war das Bauwerk schon älter. Der Fluss darunter war nach den Monsunregen in den vergangenen Tagen stark angeschwollen.