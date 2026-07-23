Wer mit dem Fahrrad zwischen der Erbsmühle und der Lottenmühle unterwegs ist, passiert zwei Stellen, an denen die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Die beiden Rahmendurchlässe über Felda und Lotte sind inzwischen sichtbar in die Jahre gekommen und gelten als baulich marode. Damit die wichtige Verbindung für Radfahrer und den landwirtschaftlichen Verkehr auch in Zukunft sicher genutzt werden kann, hat der Stadtrat Kaltennordheim nun die nächsten Schritte in die Wege geleitet.