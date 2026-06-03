﻿ Die geplante Ausgleichsmaßnahme „E4 – Rückbau und Rekultivierung der Alten Werrabrücke östlich von Wernshausen“ wird vermutlich nicht umgesetzt. Darüber informierte Bürgermeister Thomas Kaminski jüngst den Schmalkalder Stadtrat. Grund dafür ist die beabsichtigte Unterschutzstellung der historischen Brücke durch die Denkmalbehörden. Dabei kam die Empfehlung, das Bauwerk abzureißen, um einen besseren Durchlauf der Werra zu ermöglichen, von der Unteren Wasserbehörde, sagt der Stadtchef.