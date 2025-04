Unter der Brücke am Mehliser Bahnhof zu laufen oder zu fahren, kann schon manchmal mulmige Gefühle wecken. Gesteinsbrocken fallen hin und wieder auf die Straße und der Anblick macht klar, dass das Bauwerk, das am 1. Juli 1915 in Betrieb genommen wurde, dringenden Sanierungsbedarf hat. Darauf hatte Volkmar Möhwald, der Vorsitzende des Bauausschusses der Stadt Zella-Mehlis schon vor gut einem Jahr aufmerksam gemacht. „Die Stadt hat da wenig Spielraum. Da muss die Bahn handeln“, sagt Möhwald. Bislang ist hier in den fast 110 Jahren nicht viel mehr gemacht worden, als dass Geländer erneuert und Korrosionsschutzmaßnahmen vorgenommen wurden. Aber das löst das Problem mit dem bröselnden Gestein nicht.