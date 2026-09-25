Am 11. September 2024 stürzte die Carolabrücke in Dresden ein. In Thüringen wurden daraufhin baugleiche Bauwerke einer Sonderprüfung unterzogen. Gesucht wurde nach Spannungsrisskorrosion, die von außen oft unsichtbar ist und zu plötzlichem Versagen führen kann. Im Ergebnis der Untersuchungen stufte das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr die Werrabrücke im Meininger Ortsteil Walldorf als baufällig ein. Inzwischen abgerissen, entsteht an gleicher Stelle ein Neubau.