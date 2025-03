Eine sichere Radwegeverbindung von Fambach nach Wernshausen ist immer wieder Thema in Fambach. Seit die neue B 19 gebaut ist und die Straßenzüge neu geordnet wurden, gibt es diese nicht mehr. Viele Jahre lang konnten die Einwohner von Fambach aus abseits des Verkehrs am Zaun des Betonwerkes entlang radeln, um in den Nachbarort zu gelangen – doch das ist Geschichte. Ausgebaut war der Radweg nicht, aber die Strecke war sicherer als die Möglichkeiten, die es heute gibt.