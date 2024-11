Bayerische Sonderwirtschaftszonen

Der Parteinachwuchs in der Jungen Union - dem Söder in jungen Jahren einst selbst vorstand - hatte für die Nürnberger Landesversammlung einen Katalog von Vorschlägen an die Delegierten ausgearbeitet. Aufsehen löste vor allem die Idee bayerischer Sonderwirtschaftszonen aus. In diesen Zonen sollten bestimmte bürokratische Vorschriften außer Kraft gesetzt werden, um Unternehmen zu entlasten. International bekannt wurden in den 1980er Jahren die chinesischen Sonderwirtschaftszonen, welche zu Keimzellen des kometenartigen Aufstiegs der chinesischen Wirtschaft wurden.