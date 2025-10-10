Es dauerte nur eine reichliche Viertelstunde, dann tanzten das erste Paar im Volkshaus. Mitten unter den zahlreichen Fans von Bruce Springsteen. Knapp 200 mögen es gewesen sein, die dem Ruf des Boss folgten, vielleicht sein legendäres Konzert 1988 im damaligen Ost-Berlin noch vor Augen hatten. Die Tribute Band um Thomas Heinen war am Freitagabend in Meiningen zu Gast. „Habt ihr Bock? Jooo“, war die Antwort auf die Frage des Band-Leaders. „Wer war schon einmal bei Bruce?“, wollte er außerdem wissen. Woraufhin ein lauter, vielstimmiger Chor ein deutliches „Yeah“ durch den Saal des Meininger Volkshauses schickte. Klarer Fall, hier waren viele Fans gekommen. Und die rockten vom ersten Ton an die Musik ihres Meisters.