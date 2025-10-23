Drei Jahre lang war die Grundschule in Brotterode ein verlässlicher Ort für die regelmäßigen Blutspendetermine des ITM Institut für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH. Vier mal im Jahr kommen etwa 30 bis 35 Personen zu den anberaumten Terminen, um den lebensrettenden Saft zu spenden. Ein engagiertes Team aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern steht den Mitarbeitern der gGmbH zur Seite und kümmert sich um die Verpflegung der Spender.