„Bis morgen“, habe die Frau noch zu ihr gesagt, am Donnerstagmittag. Aber am Freitag, sagt die Mitarbeiterin des Cateringdienstes, „hat niemand aufgemacht“. Sie habe das tägliche Essen abgestellt und sich ein bisschen gewundert – weil die Kundin, „eine nette, freundliche Person“, zuverlässig „immer abgesagt hat, wenn sie nicht da war.“ Die Lieferantin ist eine der ersten Zeuginnen am Eröffnungstag des Mordprozesses am Landgericht Meinigen.