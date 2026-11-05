Was in Brotterode so geredet, gedacht und erdichtet wurde. Ein neues Buch über Brotterode ist soeben erschienen: „Sinnsprüche, Redewendungen, Alltagsworte“. Herbert Möller legt damit sein drittes Werk vor. Der Autor weiß, wie in Brotterode „Größenwahn“ umschrieben werden kann: Jemand wolle mit den großen Hunden pinkeln, bekäme aber das Bein nicht so hoch wie diese. Noch „kräftigere“ Vergleiche finden sich unter diesem Stichwort.
Brotterode Von Größenwahn und Jugendsünde
Redaktion 05.11.2026 - 16:00 Uhr