Was in Brotterode so geredet, gedacht und erdichtet wurde. Ein neues Buch über Brotterode ist soeben erschienen: „Sinnsprüche, Redewendungen, Alltagsworte“. Herbert Möller legt damit sein drittes Werk vor. Der Autor weiß, wie in Brotterode „Größenwahn“ umschrieben werden kann: Jemand wolle mit den großen Hunden pinkeln, bekäme aber das Bein nicht so hoch wie diese. Noch „kräftigere“ Vergleiche finden sich unter diesem Stichwort.