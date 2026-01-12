Ein schwarzes, tiefergelegtes Auto fährt die Straße zum großen Inselsberg hoch. Das gelbe, niederländische Kennzeichen ist nicht zu übersehen. Auf dem Weg zwischen den beiden Ampeln gibt es ein Schlagloch. Selbst wenn kein Schnee liegen würde, hätte es jemand, der zum ersten Mal in Brotterode-Trusetal ist, sicher übersehen und wäre mit voller Wucht hindurch gefahren. Nicht aber die Fahrerin des niederländischen Pkw. Ganz gezielt ist sie langsamer geworden und sachte durch das Loch gefahren. Oben angekommen holt ihr Partner einen Schlitten aus dem Kofferraum. An diesem verschneiten Samstag im Januar 2025 sind viele Leute zum Rodeln auf dem Inselsberg.