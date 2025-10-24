Bürgermeister Kay Goßmann hatte es schon angekündigt: Wenn die Thüringer Schwimmbad-Kommunen zum Protest aufrufen, wird auch die Bergstadt mit dabei sein. Denn auch das Inselbergbad in Brotterode gehört zu den Thüringer „Bädern in Not“, die Stadt hat sich der gleichnamigen Initiative angeschlossen. Wenn Energie- und Personalkosten steigen, so ihre Argumentation, könne nicht gleichzeitig die Unterstützung des Landes sinken. Den Schwimmbad-Kommunen stehe das Wasser bis zum Hals, Schließungen drohten.