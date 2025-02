Pressegespräche von drei Fraktionen sind selten: Doch in Brotterode-Trusetal hatten jetzt drei Fraktionschefs im Stadtrat vertretener Parteien und Gruppierungen ein Treffen organisiert - Ulrich Wolf (Bürger für Brotterode-Trusetal), Torsten Zeumer (CDU) und Initiator Matthias Walter. Das hängt in erster Linie mit den Wahlen am 23. Februar zusammen. In der Stadt wird das Oberhaupt für die nächsten sechs Jahre gewählt.