Brotterode-Trusetal: Anzeige gegen Bürgermeister erstattet

Der Brotterode-Trusetaler Bürgermeister Kay Goßmann ist angezeigt worden. Das hat die Staatsanwaltschaft der Redaktion bestätigt. „Das bedeutet keineswegs, dass an dem Vorwurf etwas dran ist. Es kann zunächst einmal jeder jeden anzeigen. Bei Bürgermeistern ist das recht häufig der Fall“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Meiningen, Oberstaatsanwalt Jochen Grundler. Im Fall Goßmann gehe es um den Verdacht der Untreue. Mitte Dezember 2024 sei Anzeige erstattet worden. Es seien zwei Personen gewesen, aber der Wortlaut sei identisch. Konkret geht es um die Geldanlage von 500 000 Euro bei der 2021 in Insolvenz gegangenen Greensillbank. „Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen“, so der Rechtspfleger. Der Bürgermeister habe sich einen Anwalt genommen. „Und wir hatten bislang noch keine Akteneinsicht“, sagte Goßmann auf Nachfrage. „Das klärt mein Anwalt.“