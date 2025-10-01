40 Thüringer Städte und Gemeinden mit Hallenbädern haben in Bad Tabarz gegen den Wegfall von 30 Millionen Euro Bäderhilfe des Landes aufbegehrt und eine Resolution als Protestschreiben verabschiedet. Auch Brotterode-Trusetal war dabei. „Wir brauchen das Geld, sonst geht auch unser Inselbergbad irgendwann unter“, sagt Bürgermeister Kay Goßmann. Dabei geht es ihm vor allem Zuschüsse für den laufenden Betrieb.