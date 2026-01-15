Mit Spannung blickt die Stadt Brotterode-Trusetal an diesem Freitag zum Landgericht nach Meiningen. Erstmals seit Menschengedenken steht wieder eine Brotteroderin wegen einer Bluttat vor Gericht. Die 50-jährige Frau soll im Juni 2025 in der Bergstadt eine 78 Jahre alte Dame ums Leben gebracht haben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet jedenfalls auf Mord. Gleich neun angesetzte Fortsetzungstermine in dem Prozess lassen darauf schließen, dass es noch eine Menge Klärungsbedarf gibt – und offenbar auch kein Geständnis vorliegt.