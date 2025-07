Das Wochenende vor der Kirmes in Brotterode findet traditionell die „Hasenkirmes“ – eine Jungtier- und Werbeschau des „Kaninchenzuchtvereins T 375 Brotterode“ – am Schützenbaum in Brotterode statt. Die Veranstaltung hat eine langjährige Tradition. Schon zu DDR-Zeiten fand die Veranstaltung guten Zuspruch bei Einheimischen und Gästen. Damals noch auf dem Gelände der „BBS“ am Festplatz „Breite Wiese“. Schon Tage vor der Ausstellung wurde von den Vereinsmitgliedern fleißig vorbereitet, galt es doch unter anderem viele Käfige aufzustellen, Sitzgelegenheiten, Zelte und Pavillons zu errichten.