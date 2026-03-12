Vor der neuen Rettungswache in Brotterode brannte die Fackel nur kurz. Doch ihr Schein reichte, um sich an den 24. Juni 1859 zu erinnern. Das war der Tag, an dem der Schweizer Henry Dunant auf einer Geschäftsreise mit den Grausamkeiten der Schlacht von Solferino konfrontiert worden war. Er war quasi Augenzeuge dieser extrem blutigen Auseinandersetzung im Sardinischen Krieg, bei der die französisch-sardinische Allianz unter Napoleon III. über Österreich siegte.