Motocross Bestnoten für die Strecke „Alte Warth“

Seit 2019 richtet der MSC Kali in Bad Salzungen eine MSR-Veranstaltung aus und bildet in Kooperation mit dem Motor-Sport-Ring eine starke Allianz. Der MSC-Kali-Crew um Matthias Dohl gelingt es wieder einmal, die 1.550 Meter lange Strecke „Alte Warth“ in Bestzustand für die rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bringen.