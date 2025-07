Wenn am frühen Julimontagmorgen in der Bergstadt die Kirchenglocken laut erschallen, ist wieder Kirmeszeit. Pünktlich um 6 Uhr mit dem Aufhängen der Kirmesfahne und dem Läuten der Kirchenglocken wurde auch 2025 das traditionelle Volksfest gestartet. Zahlreiche Mitglieder des neuen Kirmesvereins, der Trachtengruppe und Kirmesfans trafen sich trotz der frühen Stunde und kühlen Temperaturen kurz davor auf dem Kirchberg. Wie üblich gab es heißen Kaffee, Brötchen und gekochte Eier. Robert Günther entfaltete die Fahne um Punkt 6 mit dem Einsetzen des Glockengeläuts am Kirchturmfenster während am Fuße der Kirche die Anwesenden der Zeremonie ihre Handys zückten, um den Vorgang auf Fotos und Videos für die Nachwelt bzw. die digitale Medienwelt festzuhalten.