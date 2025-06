Leichenfund in Brotterode: Frau nach Tötungsdelikt festgenommen

Intensive Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Suhl und der Mordkommission des Thüringer Landeskriminalamtes führten zu der dringend tatverdächtigen 50 Jahre alten Frau. Der Richter erließ laut Polizeibericht Haftbefehl und die Frau konnte noch am Abend des 19.06.2025 festgenommen werden. Sie wurde am Freitag, 20.06.2025, dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und verkündetet den sofortigen Vollzug. Sie kam in eine Justizvollzugsanstalt.