„Ich bin die Spitze“, verkündet Arvid und tritt einen Schritt nach hinten. Ein Dreieck soll geformt werden. Die Schwierigkeit: 15 Mädels und Jungs haben ein Seil in ihren Händen und verbundene Augen. Das Spiel nennt sich „Der blinde Mathematiker“. Dass ein Dreieck drei Ecken hat, dürften alle wissen. „Im Moment sehe ich noch fünf davon“, gibt Kreisjugenddiakon Frank Peternell Hilfestellung. Arvid tritt sofort einen Schritt nach vorne. Und trotzdem will das Experiment nicht so richtig gelingen.