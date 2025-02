Sich auf Skiern zu bewegen, will gelernt sein. Was aber, wenn es keinen Schnee gibt, auf dem die Kinder üben können? Dann schreiten die Wintersportvereine ein – zumindest am Rennsteig. Akteure des WSV Brotterode hatten die Schneekanone im Einsatz und ausreichend von dem weißen Untergrund produziert. Dem Skischultag stand also nichts mehr im Weg. Wobei es in dieser Woche gleich zwei sind. Den Anfang machten am Mittwoch die Erstklässler aus Floh, am Freitag folgen die ABC-Schützen der Brotteroder Grundschule.