Im und um das Vereinsheim des Rassegeflügelzuchtvereins 1905 Brotterode fand am Sonntag zum 16. Mal die Hühnerkirmes statt. Schon kurz nach 9 Uhr begann bei bestem sommerlichem Wetter das Wettkrähen der Hähne. Die Anwohner konnten wahrscheinlich an diesem Morgen auf ihre elektronischen Weckhilfen verzichten. „Es gingen 26 Hähne von Mitgliedern aus neun Vereinen an den Start“, berichtet Gerd Münch. Darunter waren Züchter aus Breitungen, Schmalkalden, Stadtlengsfeld, Trusetal, Brotterode und Steinbach bei Bad Liebenstein.