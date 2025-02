Die allgemeinärztliche Praxis von Diplommedizinerin Cornelia Walther des SRH MVZ Waltershausen-Friedrichroda wird den Praxisbetrieb in Brotterode in den kommenden Monaten einstellen. Darüber hat Dominik Rost, der Geschäftsführer der SRH Poliklinik Suhl, am Freitagmorgen offiziell informiert. „Das MVZ bedauert das Aus der Praxis in Brotterode. „Trotz anhaltender Versuche ist es nicht gelungen, ein stabiles Team vor Ort aufzubauen“, so Rost. Das habe immer wieder zu für Patienten ärgerlichen Terminabsagen oder -verschiebungen geführt, was für Frust auf allen Seiten sorgte. Es werde aber an einer Nachfolgeregelung gearbeitet.