Es duftet nach frischem Brot an diesem Herbstmorgen in der Römhilder Mühlenstraße. Durch den Garten des liebevoll hergerichteten Hauses zieht der Geruch aus einer Backstube, die es erst seit kurzem gibt. Juliane Friedrich hat sich einen Traum erfüllt. Der wächst fast schneller wächst, als sie erwartet hatte. „Brotliebe“ steht für das, was die Bäckermeisterin mit Mitte 40 wagt: den Schritt in die Selbstständigkeit. Seit dem 1. September gibt es ihre kleine Bäckerei ganz offiziell. Der Name? Spricht für sich. Als sie bei der Handwerkskammer saß und überlegte, wie sie ihr neues berufliches „Baby“ nennen sollte, wusste sie plötzlich: Brotliebe. „Da steckt einfach alles drin.“