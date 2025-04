Rewe möchte sich von Harry-Brot beliefern lassen

Rewe will sich künftig von Harry-Brot mit Brot- und Backwaren beliefern lassen. Beide Unternehmen streben eine engere Kooperation an. Dafür sollen zwei Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, die als Grundstücksgesellschaften der Großbäckereien in Bergkirchen und dem Neubau in Erlensee fungieren.