Das war knapp. Fast hätten die Hirschkuh und ihr Kalb diesen Unfall nicht überlebt. Im November vergangenen Jahres war bei Baumfällarbeiten am Oberhofer Stadtplatz eine Rotbuche auf die beiden Bronze-Skulpturen gekracht. Ob die Schäden repariert werden können, war zunächst unklar. Nun ist sicher: Es hat funktioniert. Seit Mittwoch ist die Hirschfamilie zurück an ihrem angestammten Platz – direkt vor dem Herzog-Ernst-Denkmal.