Am Ende eines langen Tages wollte Christopher Grotheer einfach nur noch ins olympische Dorf und ins Bett. Weit nach Mitternacht trafen der Thüringer und der Silber-Sachse Axel Jungk am Freitagabend im Deutschen Haus ein. Die zweitägige Einzel-Konkurrenz hatte sichtbar an den Kräften des Athleten vom BRC Oberhof aus Erlau gezehrt. Doch die Entschädigung hing um den Hals von Christopher Grotheer: eine olympische Bronzemedaille. Und damit bereits die zweite Plakette nach Gold 2022 in Peking.