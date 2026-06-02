In vielen Sommersportarten werden in diesen Tagen Deutschlands Beste ermittelt, aber auch bei Berufsmeisterschaften werden Plaketten vergeben. „Und unser Finn Ilgen hat mit seiner Mannschaft bei der diesjährigen Leitungsbau-Challenge in München Bronze geholt“, bejubelt Gewas-Werkleiter Ralf Liebaug die starke Leistung des angehenden Wasserwirtschaftsfachmannes, der Auszubildender im zweiten Lehrjahr ist.