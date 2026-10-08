Baku - Giovanna Scoccimarro hat bei den Judo-Weltmeisterschaften in Aserbaidschan die erste deutsche Medaille gewonnen. Die 28-Jährige bejubelte am fünften Wettkampftag in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm Bronze. Im entscheidenden Kampf setzte sich Scoccimarro gegen die Brasilianerin Nauana Silva durch. Zuvor verlor die Niedersächsin das Halbfinale gegen Michaela Polleres aus Österreich. Schon 2023 hatte Scoccimarro eine WM-Einzelmedaille gewonnen. Damals holte sie in Katar Silber.
Bronze für Scoccimarro Deutsches Judo-Team jubelt über erste Medaille bei WM
dpa 08.10.2026 - 16:33 Uhr