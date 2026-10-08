Bronze für Scoccimarro: Deutsches Judo-Team jubelt über erste Medaille bei WM

Nicht wie erhofft verlief die WM für Mitfavoritin Miriam Butkereit. Die Olympia-Zweite von Paris schied in der dritten Runde gegen die Serbin Aleksandra Andric aus. Für Eduard Trippel war in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm bereits in der zweiten Runde Endstation. Bis zur Bronzemedaille von Scoccimarro hatten die Zwillingsschwestern Mascha Ballhaus (bis 52 Kilogramm) und Seija Ballhaus (bis 57 Kilogramm) mit jeweils fünften Plätzen für die besten deutschen Ergebnisse gesorgt. Die Judo-WM in Aserbaidschans Hauptstadt Baku findet noch bis Sonntag statt.