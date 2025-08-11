Von dem geplanten Eine-Milliarde-Euro-Investitionspaket für die Thüringer Kommunen soll nach dem Willen der Landesregierung jede einzelne Stadt oder Gemeinde beziehungsweise jeder einzelne Landkreis im Freistaat profitieren – egal, wie groß oder klein die jeweilige Kommune ist oder wie es um ihre Haushaltslage bestellt ist. Das Geld solle entsprechend der jeweiligen Einwohnerzahl unter den Kommunen aufgeteilt werden, „weil wir wirklich wollen, dass es einen richtigen Thüringenschub gibt“, sagte Thüringen Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) am Montag in Erfurt bei der Vorstellung der Details des Programms. Es gebe keine weiteren Kriterien für die Verteilung; keine Flächengrößen, keine Straßenlängen, „keine Tiefe des Winters oder Höhe des Schnees“, sagte Thüringens Finanzministerin Katja Wolf (BSW).