Kein gutes Haar ließ der Präsident des Gemeinde- und Städtebundes, der Saalfelder Bürgermeister Steffen Kania (CDU), an der Brombeer-Idee, dass die Kommunen unterschiedliche Hebesätze bei der Grundsteuer einführen dürfen. Das lehne man „entschieden“ ab, sagte er bei einer Anhörung im Landtag. Bisher gelten einheitliche Hebesätze für Grundstücke mit Wohnbebauung und für gewerblich genutzte Grundstücke. Die vom Bund beschlossene Grundsteuer-Reform führt jedoch zu höheren Belastungen bei Wohngrundstücken.