„Demokratie schützen: Überprüfung der AfD ermöglichen!“ So lautete die Überschrift des Antrags, den der SPD-Landesverband Thüringen beim jüngsten Bundesparteitag in Berlin zur Abstimmung stellen wollte. Bayern und die SPD-Frauen gingen mit Anträgen in dieselbe Richtung. Im Ergebnis legte der Bundesvorstand einen zusammenfassenden Antrag vor. Der Kernsatz lautet, dass sich die SPD nun für die Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht einsetzt.