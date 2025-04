Die Brombeer-Koalition hat einem von der AfD vorgeschlagenen Rechtsanwalt zu einem Amt am höchsten Gericht des Freistaat verholfen: Bei der Wahl zu einem stellvertretenden Mitglied des Thüringer Verfassungsgerichtshof erreichte der Jurist Bernd F. Wittig am Mittwoch im Landtag in Erfurt die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit der Abgeordnetenstimmen. Wittig arbeitet von Steinach aus als Rechtsanwalt. Als Tätigkeitsschwerpunkte nennt er auf seiner Webseite Zivilrecht, Familienrecht und Strafrecht.