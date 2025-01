Brombeer-Regierung: Voigt: Übernahmeangebot für 600 Lehramtsstudenten

Erfurt (dpa/th) - Etwa 600 angehende Lehrerinnen und Lehrer an den Thüringer Hochschulen erhalten von der Landesregierung eine Übernahmegarantie in den Schuldienst. Diese Zusage werde in den nächsten Tagen an die Studierenden gehen, kündigte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in seiner ersten Regierungserklärung nach Amtsantritt vor eineinhalb Monaten im Landtag in Erfurt an. Die Übernahmegarantie gelte, wenn die Studierenden einen "vernünftigen Studienabschluss" erreichten. Die neue Regierung aus CDU, BSW und SPD wolle den Unterrichtsausfall schrittweise deutlich unter zehn Prozent der Stunden drücken.