"Keine Zeit mit Streit verloren"

Er setze sich in Berlin dafür ein, dass den Ländern für den Einsatz der Bundesmittel "nicht so enge Fußfesseln angelegt werden. Wir wissen am besten, wo Geld gebraucht wird", sagte Thüringens Regierungschef. Voigt zog eine erst Bilanz des 100-Tage-Programms von Deutschlands einziger Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD, das Tempo bei Verbesserungen für die Menschen in Thüringen versprach.