Gender-Sprache und Abschiebehaftplätze im Fokus

Die Brombeer-Koalition verfügt über 44 von 88 Sitzen im Thüringer Landtag und hat damit keine eigene Mehrheit. Im Koalitionsvertrag nehmen sich die drei Parteien indirekt vor, ein Verbot von geschlechtersensibler Sprache an Schulen durchzusetzen. "Grundlage für den Sprach- und Schriftgebrauch an den Thüringer Schulen sind die Regeln des Rates der deutschen Rechtschreibung", heißt es dort. Im Migrationsbereich will das Bündnis unter anderem eigene Thüringer Abschiebehaftplätze schaffen. Für beide Vorhaben dürfte die Koalition kaum Stimmen der Linken bekommen.