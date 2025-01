Erfurt (dpa/th) - Nach Einschätzung der Oppositionsfraktionen von AfD und Linke geht die erste Regierungserklärung von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) an vielen Problemen in Thüringen vorbei. AfD-Fraktionschef Björn Höcke nannte die Regierungserklärung im Landtag in Erfurt eine "dünne Suppe". Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Christian Schaft, sprach von Ankündigungspolitik der Brombeer-Koalition. "Wann geht’s denn los?", fragte Schaft in Richtung Regierungsbank.