Brombeer-Koalition: Harmonie nach Misstönen bei Sondierung in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Ende dieser Woche sollen die Sondierungsgespräche in Thüringen abgeschlossen und die Weichen in Richtung Verhandlungen für eine Brombeer-Koalition gestellt werden. Voraussichtlich am Freitag würden die Ergebnisse der bisherigen Treffen von CDU, BSW und SPD vorliegen, äußerten Vertreter der Parteien in Erfurt. "Koalitionsverhandlungen gibt es aber in der kommenden Woche noch nicht", sagte SPD-Chef und Innenminister Georg Maier am Rande des Treffens in Erfurt.