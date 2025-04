Thüringens Brombeer-Regierung will ihr Versprechen einer zentralen Ausländerbehörde zügig umsetzen: Migrationsministerin Beate Meißner (CDU) hat am Dienstag im Kabinett in Erfurt ein entsprechendes Konzept vorgestellt. Aufgaben zu Migration, Integration, zur Anerkennung von Berufsabschlüssen und zu Rückführungen sollen in der Behörde gebündelt werden, sagte Meißner nach der Regierungssitzung in Erfurt. Man wolle damit die Prozesse schneller machen und die kommunalen Ausländerbehörden entlasten.