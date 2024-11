Erfurt (dpa/th) - Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, BSW und SPD in Thüringen könnte am Samstag (ab 10.00 Uhr) eine große Hürde nehmen. Dann will der CDU-Landesausschuss, ein sogenannter kleiner Parteitag, über das Papier abstimmen. Am Wochenende darauf trifft sich das BSW zu einem Parteitag. Bei der SPD läuft noch bis zum 9. Dezember eine Mitgliederbefragung. Läuft alles glatt, könnte CDU-Chef Mario Voigt noch im Dezember zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Es wäre die deutschlandweit erste Brombeer-Koalition.