Wegen der Finanzprobleme des Freistaats kommt ein Projekt des Brombeer-Bündnisses zumindest vorerst nicht, für das sich vor allem das BSW stark gemacht hatte, das aber schon länger als kaum finanzierbar gilt: der Einstieg in ein kostenloses Mittagessen für Kindergarten- und Schulkinder. „Das Geld ist einfach nicht da“, sagte der BSW-Fraktionsvorsitzende Frank Augsten am Donnerstag in Erfurt bei der Vorstellung der Brombeer-Pläne für den Doppelhaushalt 2026/2007 des Freistaats. „Das schmerzt uns sehr, geht aber nicht anders.“ Weil die öffentlichen Kassen so leer seien, werde das vorhandene Geld an anderer Stelle gebraucht.
Brombeere Kein Geld für Gratis-Mittagessen für Kinder
Sebastian Haak 20.11.2025 - 13:11 Uhr