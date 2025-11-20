Wegen der Finanzprobleme des Freistaats kommt ein Projekt des Brombeer-Bündnisses zumindest vorerst nicht, für das sich vor allem das BSW stark gemacht hatte, das aber schon länger als kaum finanzierbar gilt: der Einstieg in ein kostenloses Mittagessen für Kindergarten- und Schulkinder. „Das Geld ist einfach nicht da“, sagte der BSW-Fraktionsvorsitzende Frank Augsten am Donnerstag in Erfurt bei der Vorstellung der Brombeer-Pläne für den Doppelhaushalt 2026/2007 des Freistaats. „Das schmerzt uns sehr, geht aber nicht anders.“ Weil die öffentlichen Kassen so leer seien, werde das vorhandene Geld an anderer Stelle gebraucht.